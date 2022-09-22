Biden'ın sahnedeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta AIDS, tüberküloz ve sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen “Küresel Fon” konferansına katıldı. Biden'ın sahneden inmek istediği sırada sergilediği davranışlar ise dikkat çekti. Hızla sosyal medyada yayılan o anlar, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın "kafasının yine karıştığı" ve daha önce de benzer şekilde davranışlarının olduğu yönünde yorumlar yaptı.

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