Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Adayı Haines'a Senato'dan onay

ABD Başkanı Joe Biden, dün yemin ederek ülkenin 46. Başkanı olarak göreve başladı. Biden'ın kabinesine de Senato'dan onay gelmeye başladı. Biden tarafından Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterilen Avril Haines, Senato'da yapılan oylamada 10'a karşı 84 oyla onay aldı. Eski CIA Başkan Yardımcısı olan Haines, Biden'in güvenlik ekibinin çekirdek üyesi olacak ve ülkenin istihbarat ağını oluşturan birimleri denetleyecek.

Haines, Biden'ın kabinesinde Senato'dan onay alan ilk isim olurken, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne getirilen ilk kadın oldu.