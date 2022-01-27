İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biden'ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayı siyahi bir kadın olacak

Biden'ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayı siyahi bir kadın olacak
Biden'ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayı siyahi bir kadın olacak

ABD Başkanı Joe Biden, emeklilik kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın emeklilik kararı almasının ardından 9 üyesi bulunan Yüksek Mahkeme'de 1 koltuk boşaldı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Yargıç Breyer'in yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini açıklayarak, kararını şubat ayı bitmeden duyuracağını ifade etti.

Biden, "Sürecimiz titiz olacak. Yargıç Breyer'in mirasına layık adayı seçeceğim" ifadelerini kullanarak, "Aday göstereceğim kişi olağanüstü niteliklere, karaktere, deneyime ve dürüstlüğe sahip biri olacak ve bu kişi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne aday gösterilen ilk siyahi kadın olacak" dedi.

Biden, başkanlık seçimleri öncesi yürüttüğü kampanyada bu konu hakkında söz verdiğini ifade ederek, “Bu sözü tutacağım” dedi. Breyer'ın emekli olması ile Başkanı Biden, ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.