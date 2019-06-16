Big Boyz Festivali'nde off road aracı kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı

Olay, Eyüpsultan Kemerburgaz'da saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracı henüz tespit edilemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, hızla kalabalığın arasına daldı. Çadırda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle festival iptal edildi. Festival alanı, kazanın ardından havadan görüntülendi.

Organizasyon şirketinden açıklama

"Kemer Country Club'da gerçekleştirilen Big Boyz Festival alanında yaşanan kaza ile ilgili bilgileri kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek amacıyla paylaşıyoruz. 16 Haziran 2019 tarihinde festival alanındaki katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracındaki henüz tespit edilemeyen sebeplerden dolayı bir kaza yaşanmıştır.

Can kaybı yaşanmayan bu üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımıza alanda bulunan sağlık görevlileri anında ilk müdahaleyi yapmışlardır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Yaşanan kazada yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanmıştır. Kazanın ardından festival iptal edilmiştir. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Serdal Altıntepe - Davut Has