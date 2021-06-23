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Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu
Biga'da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

Biga’da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu - Tıkla İzle

Olay, saat 16.45 sıralarında Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çatı, park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye gelerek temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, Sanayi Sitesi içerisinde bulunan park halindeki otomobilin üzerine de elektrik direği düşerken, bazı bölgelerde de fırtına ağaçların dallarını kırdı.

Toprak Akkaya
 

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