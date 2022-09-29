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Biga'da orman yangını kontrol altına alındı

Biga'da orman yangını kontrol altına alındı
Biga'da orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde ormanlık alanda saat 13.40 sularında yangın çıktı. Dedetepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nden gelen ormanlık alanda duman yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 1 ilk müdahale aracı, 17 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 helikopter, 2 uçak, 3 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve 183 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektar alan zarar gördü.

Enishan Keskin
 

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