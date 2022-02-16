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Biga'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Biga'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Biga'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Biga´nın Osmaniye köyü kavşağında meydana geldi. Çanakkale´den Bandırma istikametine seyir halindeki Berk Çelikli'nin (34)kullandığı 10 ACE 894 plakalı kamyon, Gümüşçay beldesinden Bandırma istikametine gitmek isteyen Arıan Mırzael´in kullandığı 34 EVL 382 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 58 metre sürüklenen otomobilde bulunan İran uyruklu olduğu belirlenen Reza Koohkan hayatını kaybetti. Sürücü Arıan Mırzael ile Majıd Darabıpurshıraz yaralandı. Yaralılar, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Toprak Akkaya

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