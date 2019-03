Bilal Erdoğan: 'Geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe yürüyoruz'

Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Adana Temsilciliği hizmet binası açılışına katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "TÜGVA olarak çıkmış olduğumuz bu yolda 4 yıllık kısa bir zaman diliminde Türkiye'nin dört bir tarafında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkiye'deki tüm gençlik çalışmalarıyla üye sayımız 50 bini geçmiş durumda" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise yaptığı konuşmasında, vakfın Adana Temsilciliği hizmet binasının çok geniş alan ve imkanlara sahip olduğundan dolayı gençlerin eğitimine büyük katkı vereceğini söyleyerek, "Günümüzde özellikle internet üzerinden, gençlerimizin yoğun bir kötü alışkanlık, sapkınlıkları onlara benimsetilmeye çalışan bir taarruz altında olduğunu görüyoruz. Aileler çocuklarını yetiştirirken bu tehlikelerden onları nasıl koruyacaklarını kara kara düşünüyorlar. TÜGVA gençlerimizi, çocuklarımızı bu menfii tesirlerden koruyarak onları vatanperver inancına değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirme gayretiyle çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son 2 yüzyılına bakıldığında batılılaşma merakıyla bir yenilmişliğin ve aşağılık kompleksiyle batılılar gibi giyinilmeye başlandığını, batılı müziklerin popüler olduğunu ve yerli bir şeyler üretilmek istendiğinde buna mani olunduğuna dikkat çekti. Bu akımın zaman zaman güçlendiğini ancak halkın buna gerekli cevabı verdiğini dile getirerek, "Söz konusu aşağılık kompleksinin karşısında bir diğer yolun ise geçmişimizden aldığımız ilham ile geleceğe yürümek olduğunu görüyoruz. Gelişmişliğin, zenginleşmenin, dünyayla rekabet etmenin şekille şemalle bir ilişkisi olmadığını anladık. Bu aşağılık kompleksinden kurtularak kendi kimliğimizi yücelttik" ifadesini kullandı.

"Cumhur İttifakı 15 Temmuz sonucunda ortaya çıktı"

TÜGVA'nın özellikle son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlere aşılanan öz güveni bir referans olarak aldığına dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Söz konusu öz güven, 15 Temmuz'da caddelerde, sokaklarda gösterilen, 18 Mart'ta Çanakkale'de gösterilen ruhtur. Ülkemizin önündeki bu iki yol, her seçimde kendini gösteriyor. Önümüzdeki seçimde eminim ki milletimiz, yine kendi kimliğini yücelten, değerlerini ayaklar altına almayanlarla beraber yürüyecektir. Çünkü 21'inci yüzyılda kimliksiz, silik bir ülke olmak varken biz 15 Temmuz itibariyle kendi kimliği ve karakteriyle, kendi kararlarını verebilen bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz. Buna sahip çıkanların, bir Kuva-yi Milliye ruhuyla bir araya gelişini izliyoruz. Onun için bugün Cumhur İttifakı var. Bu ittifak bir seçim için birden ortaya çıkmış bir şey değil. 15 Temmuz sonucunda ortaya çıkmış bir şey" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Adana'da da gençlerin, çocukların ev ve okul dışında zamanını değerlendirebilecekleri güzel bir alternatif olan TÜGVA'nın hizmet binalarının açılışlarını gerçekleştirdiğini kaydeden Bilal Erdoğan, "Gençlerimiz, burada oyun da oynayacaklar. Yönetim kurulları bunun için hep genç kardeşlerimizden oluşuyor. Biz yüksek istişare kurulu olarak ihtiyarları temsil ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Adana'da da kendi inancı ve değerleriyle kuşanmış bir gençliğimizin 21. yüzyıla damgasını vurmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan'ın Playstation isteği güldürdü

Bilal Erdoğan'ın, TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'na seslenerek, "Başkan, Playstation da kuruldu mu? Mini golf de eklendi mi? Bunlar da eklensin. Havalar güzel olduğunda geleneksel okçuluk da yapılıyor. Biliyorsunuz TÜGVA, her zaman gençlerin istediği aktiviteler çerçevesinde şekillenen bir vakıf" demesi ise toplanan kalabalığı güldürdü.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise ülke olarak en büyük hazinenin, insan kaynağı olduğunun altını çizerek, "Bu kaynağı çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmak, bilgi ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yetiştirmek, toplum olarak hepimizin en önemli görevidir. Bu anlamda TÜGVA'nın genç neslin yetiştirilmesinde önemli bir adres olduğuna inanıyorum" dedi.

TÜGVA Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar da göreve geldikleri günden bu yana gençliğin geleceği umutla bakabilmesi, her manada yetkin ve etkin birer birey olarak yetişmesi için her zaman sahada olduklarını ifade ederek, "Biliyoruz ki irfan mektebinde atılan her adım bereketlenerek çığlara dönüşecek, cehalet ve çağın getirdiği tüm dünyevi arzulardan kurtarılarak kemale ulaşmak ve arzulanan hedefe yol almak ve gönülleri kazanmakla mümkün olacaktır. Bugün burada geleceğimizin teminatı evlatlarımızı bilimsel, kültürel, sosyal ve ahlaki gelişimi yönünde kaliteli zaman geçirmelerine ortam sağlamak için il binamızı açıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış duası yapılarak, açılış kurdelesi kesildi. Törenin ardından Bilal Erdoğan, Vali Demirtaş ve beraberindeki protokol üyeleri, TÜGVA Adana İl Temsilciliğinin hizmet binasını gezdi.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Sözlü, AK Parti Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun katıldı.

Rüşan Anıl Atar