Bilal Erdoğan: 'Gençlerimizi milli değerlerin ön planda tutulduğu ortamlara çekmek önemli'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu'nun Niğde İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda açıklamalarda bulunan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının ortak platformlarda bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmasının çok değerli olduğunu söyledi. Erdoğan, gençlerimizi milli değerlerin ön planda tutulduğu ortamlara çekmenin ve kendilerine, ülkemizin onlara sunduğu olanakları daha net bir şekilde anlatmanın öneminden bahsetti. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan toplantının oluşturulmasında emeği geçenlere ve toplantıya katılarak eğitime gönülden desteklerini sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yaptığı konuşmasında “Eğitimciler olarak, önemli projelerde yer alabilen nitelikli öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra bir hedefimiz de vatanına ve milletine bağlı bireyleri toplumumuza kazandırmak. İlk ve en önemli amacı milli ve manevi değerlere bağlı ve bu değerleri yüksek gençler yetiştirmek olan Eğitime Destek Platformu eğitimi bu yönüyle geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Eğitime Destek Platformu, eğitimciler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmesi bakımından da önemli bir açığı kapatan değerli bir kuruluştur. Bizler de bu değerli kuruluşa desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğitime Destek Platformu Niğde İl Koordinatörü Abdulgani Özkan da, Bartın'da vefat eden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, "İstanbul'da 2009 yıllarında bir kaç dertli insanın İstanbul'daki İmam Hatip okullarının fiziki ortamlarını düzeltmek için kurmuş oldukları İmam Hatip Platformu bugün Eğitime Destek Platformu olarak çalışmaktadır ve bugün elhamdülillah devletimizin desteği ile bu okullarımızın fiziki ortamları çok güzel binaların yüzde 99'u yenidir” dedi. İmam hatip okulları hakkında detaylı bilgiler de veren Özkan, imam hatip okullarının gelişmesi için yalnızca müftülük ve milli eğitim il müdürlüğünden değil tüm paydaşlardan destek gelmesi gerektiğini ifade ederek toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Niğde Eğitime Destek Platformu Niğde İl Koordinasyon Toplantısı günün anısına gerçekleşen hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

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