Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede

Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında bildiri yayınlayan 10 emekli amiral gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Gözaltına alınan amiraller adliyede beyanlarını veriyor
Montrö Boğazlar Sözleşmesi bildirisi sonrası gözaltına alınan ve Ankara Adliyesine getirilen 10 amiralin beyanlarının alınmasına başlandı.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilişkili bildiri yayınlayan 10 emekli amiral, gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden, gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen amirallerin beyanlarının alınmasına başlandı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, zanlılardan alınacak beyandan sonra gözaltı sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağının kararı verilecek.
Engin Yağcı - Yunus Özkan