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Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede

Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede - Tıkla İzle

Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında bildiri yayınlayan 10 emekli amiral gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi'ne getirildi.


Gözaltına alınan amiraller adliyede beyanlarını veriyor

Montrö Boğazlar Sözleşmesi bildirisi sonrası gözaltına alınan ve Ankara Adliyesine getirilen 10 amiralin beyanlarının alınmasına başlandı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilişkili bildiri yayınlayan 10 emekli amiral, gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden, gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen amirallerin beyanlarının alınmasına başlandı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, zanlılardan alınacak beyandan sonra gözaltı sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağının kararı verilecek.

Engin Yağcı - Yunus Özkan
 

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