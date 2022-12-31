Bilecik TOKİ kuraları 15 Ocak'ta çekiliyor

“İlk Evim Projesi” çerçevesinde Türkiye geneli yapılacak olan 100 bin konut çerçevesinde Bilecik'te inşa edilecek olan 987 konutun kurası 15 Ocak 2023 tarihinde çekilecek.

Bilecik Merkez Atatürk Spor Salonu'nda vatandaşların katılımıyla yapılacak olan kura çekiminde Merkez'de 200, Osmaneli'de 287, İnhisar'da 121, Pazaryeri'de 100, Söğüt'te 100, Bayırköy'de 99 ve Bozüyük'te 80 olmak üzere toplam 987 konutun sahipleri belirlenecek.

Bilecik'te vatandaşlara bu imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teşekkürlerin ileten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Yapılacak konutlarla ilimizin büyük bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Devletimizin desteğiyle hemşehrilerimiz il, ilçe ve beldelerimizde sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar” diyerek yatırımın Bilecik'e ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Cem Kaan Toka



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