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Bilecik'te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik

Bilecik'te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik
Bilecik'te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik

Bilecik’te meydana gelen ev yangını başka 2 eve de sıçrayınca evler kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünden Gülsüm Karadere'ye ait evde çıkan yangın Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin'e ait 2 eve sıçradı. Yangına, İnhisar, Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar, Gölpazarı Belediyelerine ait itfaiyeleri ekipleri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçrarken, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler anında müdahale etmesi üzerine alevler büyümeden söndürüldü. Yangında 3 ev kül olurken, soğutma işlemi devam etmekte.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, Gülsüm Karadere'nin Eskişehir'den çocukları ile köyüne kiraz toplamaya geldiği, çocuklarının dönmesi üzerine köydeki evlerinde yalnız kaldığı öğrenildi. Yangının televizyonun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, yangında 4 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Özlem Özmen

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