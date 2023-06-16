Bilecik'te 56,65 gram metamfetamin ele geçirildi

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde araç içerisinde bir şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 56,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Yürütülen operasyon sonucunda O.Ö. ve Y.K. isimli şahıslar çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Cem Kaan Toka

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