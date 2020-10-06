İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı

Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı
Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulansın çekiciye çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Bursa istikametine gitmekte olan Ü.İ. sevk ve idaresindeki 16 R 8878 plakalı özel ambulans, önünde aynı istikamete seyreden H.K. idaresindeki 26 FZ 400 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulansta sürücü ile birlikte bulunan bir kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.