Bilecik'te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında, uyuşturucu madde kullanıma yönelik şüpheli davranışlar sergileyen 1 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta ve şahsın üzerinde arama faaliyeti icra edilmiş, yapılan aramada; kullanıma hazır 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Nadir Korkmaz