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Bilecik'te ‘çayır tırtılı' istilası 6 bin 500 dekar ayçiçeğine zarar verdi

Bilecik'te ‘çayır tırtılı' istilası 6 bin 500 dekar ayçiçeğine zarar verdi
Bilecik'te ‘çayır tırtılı' istilası 6 bin 500 dekar ayçiçeğine zarar verdi

Bilecik'in bazı ilçelerindeki köylerde yaklaşık 6 bin 500 dekar ayçiçeği tarlasını çayır tırtılı musallat olurken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 50 personelden oluşan 10 ekip köyleri gezerek çiftçilere ilaçlama konusunda eğitim veriyor.

Bilecik’te ‘çayır tırtılı’ istilası 6 bin 500 dekar ayçiçeğine zarar verdi - Tıkla İzle

Bilecik'te ayçiçeğini etkileyen tırtıl popülasyonu yoğun olarak merkeze bağlı köyler, Gölpazarı ve Osmaneli ilçesinde kendini gösterdi. Yaklaşık bir hafta önce Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde görülen çayır tırtılının, tüm ovaya yayılmasından korkuluyor. Bölge halkı tarlalarına dronla ilaçlama yapamazken, traktör ile ilaçlama da mahsule zarar veriyor.

"Erken tanı her zaman için önemli"
Üretici Selçuk Eker, çayır tırtılı denilen vakanın Trakya'dan başlayarak Marmara Bölgesi'nden Gölpazarı'na kadar uzandığı belirtti. Eker, "Erken tanı her zaman için önemli. Arazimi sürekli geziyorum ve arazimin içinde bulunan yaprakların yanıklığı kafamda soru işareti bıraktı. Ben de gerekli araştırmalarımız yaptım, Erken teşhisimi gerçekleştirdim. Dün ilk ilaçlamamı yaptım. Bazı kurtların öldüğü, bir bölümünün kaldığını gördüm. Buradan çiftçilere seslenmek istiyorum; azı zarar olsun bırakın ama çoğunu kurtarın. Traktörle ezin gerekirse. Bu illetten bu şekilde kurtulabilirsiniz. Ben iyi ki ilaçlamışım, tavsiye ediyorum, muhakkak ilaçlayın” dedi.

Arslan Altındiş

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