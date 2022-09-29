Bilecik'te fabrikada iki grup arasında kavga: 6 yaralı

Alınan bilgiye, Adapazarı Bilecik yolu 2. OSB'de bulunan bir faf sistemleri fabrikasında çalışan taşeron işçiler arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan arbede sonrası 6 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cem Kaan Toka



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