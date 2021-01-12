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Bilecik'te fotokapanlar sayesinde yaban hayat hakkında bilgi toplanıyor

Bilecik'te fotokapanlar sayesinde yaban hayat hakkında bilgi toplanıyor
Bilecik'te fotokapanlar sayesinde yaban hayat hakkında bilgi toplanıyor

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu, Bilecik ve ilçelerindeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar sayesinde yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi topluyor.

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu üyesi Tuncay Erik, ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapan cihazlarından birinde çok özel bir görüntüye rastlandığını belirtti. Bilecik'te ne tür yaban hayvanlarının bulunduğunu ve doğal ortamda nasıl beslendiklerini foto kapanlar sayesinde izleyerek, yaban hayatı hakkında insanları bilgilendirdiklerini aktaran Erik, sözlerine şöyle devam etti;

"Kurduğumuz Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu, Türkiye'nin her ilinden doğa server arkadaşımız ile birlikte doğadaki yaban hayvanlarını gözetliyoruz. Ormanlık alanlara kurduğumuz fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarını tanıma fırsatı bulup grubumuzda bu görüntüler sayesinde başkalarının da tanımasına imkan veriyoruz. Son olarak fotokapanımıza yakalanan yaban hayvanlarından çakallar görüntülendi" dedi.
 

Cem Kaan Toka
 

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