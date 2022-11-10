Bilecik'te kesilmiş tavuk yüklü tır cayır cayır yandı

Alınan bilgilere göre; Bolu'dan yüklediği bir tır kesilmiş tavuklar ile seyir halindeki bulunan Bayram Büyükdurak yönetimindeki 14 AAP 861 plakalı tırdan, Bilecik Şelale Rampaları'na geldiğinde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü araçtan çıkıp kurtulurken, dumanlar kısa sürede alevlere dönüşerek tırı sardı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede araç yangını söndürdü. Alevler yolun sağ tarafındaki ormanlık alana da sıçradı. İtfaiye ekipler o alevleri de büyümeden söndürdü.

Cem Kaan Toka



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