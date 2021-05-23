Bilecik'te kısıtlama sessizliği

Bilecik'te yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlama nedeniyle tüm cadde ve sokakların yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan Bilecik'in en işlek caddeleri Cumhuriyet, Tevfikbey, Dedeoğlu ve İstiklal'de de yoğunluk yaşanmadı. Cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimsenin bulunmadığı gözlenirken, karayolunda da araç yoğunluğu yaşanmadığı gözlemlendi. Belirli iş yerlerinin açık olduğu Bilecik'te polis ekipleri ve bekçiler denetimlerini sürdürüyor.

Ali Osman Çelikal

