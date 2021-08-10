Bilecik'te kumar baskını, 7 kişi gözaltına alındı

Alınan ilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir dairede kumar oynatıldığı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri gerekli izinleri aldıktan sonra eve gece yarısı 01:00'da baskın düzenledi. İçeride kumar oynayan 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üstlerinde ve ikamet yerinde yapılan aramalarda 45 bin 355 TL para, 1 adet 7.65 çapınca tabanca, 1 adet kurusıkı silah ile açılmış halde toplam 700 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Şahıslara Kabahatler Kanunu 34'üncü maddesinden toplamda 9 bin 352 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca bahse konu adreste Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapılmış olup; şüpheli bir şahsa 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan, şüpheli 1 şahsa ise 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.



Arslan Altındiş

