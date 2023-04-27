Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza; dün gece Bilecik-Bozüyük karayolu Pazaryeri kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Muhammed A. (28) yönetimindeki 42 EER 09 plakalı tır, kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta duramayarak Umut K. (40) idaresindeki 11 ABC 888 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 11 ABC 888 plakalı araç da kırmızı ışıkta önünde bekleyen Murat A.'nın sürücülüğünü yaptığı 26 ACP 093 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 26 ACP 093 plakalı otomobil sürücüsü Murat A. araç içinde yolcu olarak bulunan Alpaslan Ş. (26), Ahmet Ö. (29) ile 26 ACP 093 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Huriye A. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kısa süreliğine kapanan Bilecik-Bozüyük karayolu araçların çekilmesiyle normale dönerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Zafer Subaşıoğlu

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