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Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev aldı
Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev alırken, itfaiyenin anında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Osmaneli D-650 Karayolu'nda seyir halindeki Fuat Onat idaresindeki 34 HY 6911 plakalı tır Bayırköy beldesine geldiğinde arka tekerleklerinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören sürücü hemen aracı yolun sağ tarafına çekerken, Bayırköy Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Cem Kaan Toka

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