Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı



Kaza, öğle saatlerinde Gülümbe-Vezirhan Karayolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. E.İ. idaresindeki 11 AAY 769 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyeti kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan D.İ. B.S. R.İ ve G.İ. isimli şahıslar hafif, araç sürücüsü E.İ. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.