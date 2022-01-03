Bilecik'te yeni tarifeyi almadan zamlı ekmek satan fırınlara ceza yağdı

Bilecik'te Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Ticaret Sanayi Odası'na bağlı fırınlar bugün itibariyle zamlı ekmek ve simit satmaya başladı. Ancak Bilecik'te TSO'a bağlı fırınlar zamlı yeni tarifeyi odalarından almayarak zamlı satışa başlaması zabıtanın gözünden kaçmadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilk olarak kentteki bakkalları denetledi.

Zamlı tarifeden ekmek satan ve bu fiyatı sabah fırıncıların bildirdiği bilgisini alan ekipler hemen fırınlara denetime çıktı. Denetlenen fırınlarda eski tarife görülürken, yeni tarifeyi almadıkları anlaşıldı. Bunun üzerine ekipler fırınlara kabahatler kanununa göre 427'şer lira ceza yazıldı. Ceza yazılan fırıncılar soluğu hemen TSO'da alırken, güncel tarifelerini alarak işyerlerine astılar.

Cem Kaan Toka