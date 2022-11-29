Bilecik'te yolcu midibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı



Alınan bilgilere göre, Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden aldıkları yolcularla Bilecik'in Söğüt ilçesine hareket eden Mehmet Ö. idaresindeki 11 TE 997 plakalı midibüs, Gündüzbey köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan 7 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine Eskişehir ve Bozüyük'e sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Nadir Korkmaz



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