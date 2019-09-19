İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'teki tren kazasının ayrıntıları belli oluyor

Bilecik'teki tren kazasının ayrıntıları belli oluyor
Bilecik'teki tren kazasının ayrıntıları belli oluyor

Bilecik'te 2 makinistin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası ilk açıklama, Vali Bilal Şentürk'ten geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, güne üzücü bir tren kazası haberi ile başladıklarını belirtti. Şentürk, "Evet, maalesef bugün Eskişehir Ali Fuatpaşa durakları arasında her gün rutin olarak hızlı tren hattını kontrol eden lokomotifimiz bu sabah maalesef Bozüyük-Bilecik sınırları arasında tünel girişinde kontrolden çıkarak raydan çıkarak önce iki tünel arasındaki duvara, arkasından da tünelin içerisinde 200 metre sürüklenerek bir kaza söz konusu olmuştur. Bu kaza çerçevesinde ne yazık ki iki tane makinistimiz vefat etmiştir. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. AFAD, hızlı tren, devlet demir yolları ekipleri ve jandarmamızla beraber cenazelerimizi çıkarıp ailelerinin olduğu yere teslim ettik. Gerekli teknik incelemeler devam ediyor" dedi.

Vali Şentürk, kazanın nedeniyle ilgili sorularına, "Trenin kara kutusu üzerindeki incelemelere göre kazanın nedeni ortaya çıkacak. Biz teknik olarak belli olmamakla beraber biz biraz hızlı girdiği kanaatindeyiz. Kara kutu bulunduğunda gerekli teknik incelemeler bulunduğunda kazanın nedeni ortaya çıkacak. Ailelere bildirildi tabi. Sürat biraz hızlı görünüyor ama kara kutuda tam olarak ortaya çıkacaktır ve anlaşılacaktır o durum. Hızdan kaynaklı bir kaza gibi görünüyor şu anda ama gerekli teknik incelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

İbrahim Sünetçi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.