Bilecik'ten Hatay'a çocukları tıraş etmeye gittiler

Depremzede vatandaşların kişisel bakımlarını yapmak için gönüllü olan berberleri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği önünden geçtiğimiz gün Hatay'a uğurlamıştı. Deprem bölgesinde ilk etapta çocukları ücretsiz olarak tıraş eden berberler yaklaşık 10 gün bölgede kalacak.

Hatay'ın Antakya ilçesinde eski hayvan pazarı çadır kentinde olduklarını anlatan berber Tahir Dere, "Bilecik AFAD valilik tarafından düzenlenmiş berberlik hizmeti için burada hizmet ediyoruz, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Şu an Hatay'da bulunuyoruz Bilecik'ten geldik. Bilecik Valiliğinin düzenlemiş olduğu gönüllü berberler teşvikiyle gönüllü olarak Hatay'da hizmet ediyoruz. Çocukları, ihtiyacı olan insanları tıraş ediyoruz" dedi.

Cem Kaan Toka

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.