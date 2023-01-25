Biletinial, 2022'yi 23 milyon bilet satışı ile tamamladı

Pandeminin etkisi altında geçen 2021'i toplamda 6 milyon bilet satışı gerçekleştirerek kapatan Biletinial, 2022 yılında ise 23 milyon bilet satışına ulaştı. Biletinial, çevrimiçi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde etti. Bağımsız üçüncü parti verilerine göre Biletinial, Türkiye'nin en yüksek trafiğe sahip online biletleme platformu unvanının da sahibi oldu. Biletinial.com da 2022'de aylık 7,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

En çok tercih edilen etkinlik kategorileri sinema, tiyatro ve müzik

Türkiye izleyicisinin genel tercihleri incelendiğinde sinemaya gitmek tüm etkinlik türleri içinde ilk sırayı aldı. Sinema salonları, 2022 yılında 36 milyon izleyiciyi ağırlarken, bu alandaki her iki biletten biri ise Biletinial tarafından kesildi. Şirket, sinemanın ardından tiyatro ve müzik kategorilerinde büyümeye imza atarak, 2 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirdi.

"Yüksek kalitede hizmet sunduk"

Teknolojik altyapı ve deneyim ile hem izleyicilere hem de iş birliği içinde oldukları kurumlara yüksek kalitede hizmet sunduklarını belirten Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, "Ön gördüğümüz gibi 2022 yılını rakiplerimizin çok üstünde biletleme sayısı ile kapadık. Öte yandan, geçmiş yıllarda yaşanan pandeminin sektörümüzdeki etkisini hep birlikte aştık. Bunun neticesinde de kültür, sanat üreticilerinin izleyiciler ile tekrar buluştuğunu gördük. Bu her iki durum da bizim için büyük mutluluk ve gurur sebebi. Türkiye'nin kültür haritasının çıkarılmasını Biletinial'ın misyonunun bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda sahip olduğumuz bilgi birikimi ile bu alanda yapılacak yatırımlara destek sağlayacağız" dedi.



Adil Özdemir



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