'Biletinial Cuma Sahnesi' kampanyası ile 10 bin kişiye ücretsiz tiyatro bileti

Biletinial, "Şahane Kasım" indirim günlerine özel Türkiye'de ses getirecek kampanyaya imza atıyor. Farklı kategorilerdeki etkinlikleri yıl boyunca sanatseverler ile buluşturan Biletinial, Şahane Kasım'da tam 10 bin kişiye ücretsiz tiyatro bileti hediye etmeye hazırlanıyor. 25 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek "Biletinial ile Cuma Sahnesi" kampanyası, Türkiye genelinde geçerli olacak. Hediye bilet kazanmak isteyenlerin Biletinial'ın web sitesini ziyaret ederek, kampanyaya dahil olan kategoriden istediği oyunu seçmesi yeterli olacak. Biletler klasiklerden stand up komediye, dramdan tek kişilik oyuna, müzikalden çocuk oyununa yüzlerce özel tiyatro oyunlarını kapsayacak.

Yalnızca özel tiyatrolar kategorisinde geçerli olacak Biletinial Cuma Sahnesi kampanyası, sadece 25 Kasım Cuma günü için geçerli olacak ve ilk 10 bin kişiyi kapsayacak.

Mustafa Taşören



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