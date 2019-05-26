Bilfenli öğrenciler ve Kubat'tan senfonik türküler

2018 - 2019 öğretim yılının bitmesine sayılı günler kala, Bilfen Ortaokullarının İstanbul içi ve İstanbul dışı tüm kampüslerinden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilen 6, 7 ve 8. sınıflarından oluşan yaklaşık 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, bu kez Türk halk müziği sanatçısı Kubat ile aynı sahneyi paylaştı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen geleneksel yıl sonu konserinde Bilfenli öğrencilerle sahne alan Kubat, birbirinden güzel türküleri öğrencilerle seslendirdi. Orkestra öğrencilerinin bağlama, keman, gitar, flüt, klarnet, obua, orff, korno ve çellolarını konuşturduğu gece, uzun yıllar akıllardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu. ‘Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Bilfen Korosu'yla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Kubat, özellikle bu eşsiz orkestra ve koronun çalışmasına katkıda bulunan 90 müzik öğretmenine ayrıca teşekkür etti.

“Türküler emin ellerde gençliğin elinde”

Şimdiye kadar sayısız ödül aldığını söyleyen Kubat, “Bugün gerçekten benim için bir tarih yazılıyor. Türküler emin ellerde, işte gençliğin elinde. En güzel ödül beni buraya davet etmeniz ve Bilfenli öğrencilerle bu güzel geceyi birlikte gerçekleştirmek. Bu organizasyonun mimarı Bilfen Okulları müzik öğretmenlerine özellikle teşekkür ederim. İnanılmaz bir ekiple birlikteyim” dedi.

Türküler yayıldıkça, büyüdükçe daha mutlu olduğunu ve bu organizasyon için iki gündür heyecandan uyuyamadığını söyleyen Kubat, asıl alkışı öğrencilerin ve onları müziğe, sanata yönlendiren ailelerinin hak ettiğini söyledi.

Gelenekselleşen Yıl Sonu Konseri

Daha önceki yıllarda Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Teoman, Emma Shapplin, Sertap Erener, Enrico Macias, Nilüfer ve Candan Erçetin gibi birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşan öğrenciler, performansları ile izleyenleri oldukça etkiledi. Gecede perde; orkestranın çaldığı "The Avengers" adlı parça ile açıldı. Orkestra şefliğini müzik öğretmeni Atilla Azizi'nin yaptığı konser programında, Kubat ve öğrencilerin beraber seslendirdikleri “Gesi Bağları”, “Fidayda”, “Ah Yalan Dünya” ve “Gönül Dağı" türküleri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Haliç Kongre Merkezi'ni dolduran 2 bin 500 davetlinin izlediği konserde Bilfen müzik öğretmeni Özgür Önal'ın seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü geceye renk kattı. Türkiye'nin önemli halk müziği sanatçılarından Kubat, Anadolu ezgilerine yer verdiği konserinde "Doyulur mu", "Bu Gün", “Bahçe Duvarından Aştım”, "Kerimoğlu" ve "Yas" isimli dillerden düşmeyen türküleri de seslendirdi. Kubat, enstrümanları ve sesleri ile kendisine eşlik eden öğrencilere teşekkür ederek, öğrencilerle birlikle konserin finalini "Bu Gala" türküsüyle yaptı.

Esra Karamahmut

