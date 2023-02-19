Bilgisayar almak için biriktirdiği parasını depremzedelere gönderdi

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için AFAD koordinesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Mahmut Caner Karaburun da, bilgisayar almak için kumbarasında biriktirdiği parasını kampanyaya bağışladı. Küçük hayırseverin bağışını kabul eden İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı, "Mahmut bizi çok duygulandırdı.

Harçlıklarını biriktirmiş, kumbarasına koymuş getirmiş. Bu para, hayalini kurduğu bilgisayarını almak için biriktirmeye çalıştığı parası. Babası ile telefonda görüştüm. Annesi ve babasına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ne kadar gurur duysalar azdır. İnşallah Mahmut herkese örnek olacak. Yapmış olduğu bu güzel davranıştan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Rabbim yapmış olduğu bu hayrını da inşallah kabul eylesin" dedi.

Ali Göç

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