Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü

Olay, sabaha karşı Sağlık Mahallesi Edirne 2. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bir ikamette meydana geldi. Mehmet Dönmez'e ait evde bir anda bilgisayar bomba gibi patladı. Patlama sesi ve devamında çıkan yangınla uykusundan uyanan Mehmet Dönmez, eşi ve iki çocuğu apar topar kendilerini sokağa attı. Yangını fark eden mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Yangının büyümesi ve diğer odalara sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık yarım saat sonra söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslara alınarak ayakta tedavisi yapıldı.

Hüseyin Tayyar

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