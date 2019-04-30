İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bilgisayar korsanları dünyaca ünlü şirketlerin verilerini çaldı

Bilgisayar korsanları dünyaca ünlü şirketlerin verilerini çaldı
Bilgisayar korsanları dünyaca ünlü şirketlerin verilerini çaldı

Almanya’da Volkswagen, Porsche ve Airbus gibi dünyaca ünlü şirketlerinin verilerinin depolandığı Citycomp'un siber saldırıya uğradığı belirtildi. Şirketlerin verilerini çalan hackerların 500 bin Euro istediği öne sürüldü.

Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen ile Porsche, Airbus, Ericsson, Leica, Toshiba, UniCredit, Hugo Boss, NH Hotel Grubu, gibi dünyaca ünlü şirketlerinin verilerinin depolandığı bilişim şirketi Citycomp'un siber saldırıya uğradığı belirtildi. 

Alman Citycomp, bilgisayar korsanlarının siber saldırı sonucu bütün verileri ele geçirdiğini doğrularken, korsanların sistem içindeki varlıklarının temizlendiğini duyurdu.
Hackerların Citycomp'tan verileri geri alabilmesi için 500 bin Euro para ve 500 bin Bitcoin istediği belirtildi. Talepleri karşılanmazsa bütün müşteri verilerinin açıklanacağını duyuran bilgisayar korsanları, Citycomp'un müşterilerine ait 516 GB toplam 51 bin dosyayı kopyaladıklarını açıkladı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.