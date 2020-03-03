“Bilgisayar Sektörü” kategorisinde birincilik ödülü Casper'ın

Türkiye'nin teknoloji markalarından birisi olan 29 yıllık Türk markası Casper, Tech Brands Turkey araştırmasında “Bilgisayar Sektörü” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile düzenlenen, 23 farklı sektörde Türkiye'deki markaların teknoloji alanındaki “tüketici marka algısını” araştıran bir ödül programı olan Tech Brand Turkey'in sahipleri, herhangi bir başvuru olmadan halk tarafından seçildi. Tech Brands Turkey araştırması, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 SES grupları ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markaları; açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi.

Tüketicilerin bilgisayar markası: Casper

Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği ödüller; Tech Brands Turkey araştırması sonucunda toplamda 24 kategoride sahiplerini buldu. Türkiye genelinde 12 ilde ve 1000 kişilik tüketici kitlesi ile gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye'nin teknoloji alanındaki markası Casper; birinci seçilen marka oldu.

Casper CEO'su Lamprecht ödül konusunda “Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu ödül programında, tüketiciler tarafından lider marka seçilmek gurur verici. Müşterilerimiz için hayatı kolaylaştıran teknolojik çözümler sunmayı kendimize ilke ediniyor ve dijitalleşme yolunda öncü olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Ülkemizin ilk ve tek teknoloji tabanlı ödül seramonisi olan Tech Day'de gerçekleştirilen Türkiye'nin En Teknolojik Markaları araştırması sonucunda “Bilgisayar Sektörü” kategorisinin lideri olan Casper, Grand Pera Emek Sahnesi'nde ekibiyle birlikte ödülünü aldı. Ödülü Casper adına; CEO Charlotte Anne Lamprecht, Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, Kurumsal İletişim Uzmanı Emel Çatindağ aldı.