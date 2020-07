Bilim adamları, ‘Denge Bozuklukları Dünya Kongresi' toplantısında bir araya geldi

İç kulakta bulunan vestibüler (denge) sistemindeki hastalıklara karşı doktorlar arasında bilgi düzeyinin ve farkındalığın artırılması amacıyla kurulan Uluslararası Denge Bozukları Derneği, tüm Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde de çalışmalarını sürdürüyor. 3-4-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen VAI Global Sanal Zirvesi: Vestibüler Sistem Güncelleme toplantısı, Dünyanın dört bir yanında hastalarını tedavi eden hekimleri internet ortamında bir araya getirdi. Amerika, İtalya, İspanya, Mısır, Japonya, Türkiye gibi 20 farklı ülkeden 53 bilim insanın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, ‘Vestibüler Sistem' yeni teknolojik yaklaşımlar eşliğinde masaya yatırıldı.

Türkiye'nin dünya çapında düzenlediği ilk dijital kongre olma özelliği taşıyan VAI Global Summit, 3 gün boyunca 84 ülkeden 3 bin 500'in üzerinde kayıtlı katılımcı ile başarıyla tamamlandı. Tüm dünyadan alanında uzman kişilerin katıldığı toplantının organizasyon ve teknik alt yapısı Türkiye'nin tam etkileşimli dijital etkinlik merkezlerinden her ebatta kongre, sempozyum, etkinlik, gelişmiş webinar ve webcast gibi hizmetler veren Serenas Live events tarafından kesintisiz gerçekleştirilirken, toplantı video konferans üzerinden de yayınlandı.

Sertifikalı sanal toplantı

Tıp alanında internet ortamında gerçekleştirilen en büyük katılımlı kongresi olan VAI Global Sanal Zirvesi: Vestibüler Sistem Güncelleme toplantısı, Orta ve Batı Asya ülkelerine yönelik zaman dilimleri arasında düzenlendi. Katılımcıların her bir oturuma internet ortamı üzerinden bağlanarak takip ettiği toplantı sonrasında oturumların en az \%75'ine katılan katılımcılara, sanal katılım sertifikası iletildi.

Denge bozuklukları her açıdan ele alınacak

Her yıl düzenlenen kongrenin bu yıl pandemi süreci nedeniyle internet ortamında düzenlendiğini belirten Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı ve Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, bu sürecin bir avantajı olarak geçen yıllarda seyahat, ulaşım ya da takvim uyumsuzluğu nedeniyle katılım gösteremeyen katılımcıların, bu yıl kongrenin internet ortamında düzenlenmesi nedeniyle her yıl olduğundan çok daha yüksek bir katılım gösterdiklerini belirterek; "Kovid-19 virüs salgını nedeniyle tüm dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan olumsuz durum bilim dünyasını da etkiledi. Bilimsel ve tıp dünyası açısından çok önemli olan toplantılar önümüzdeki yıllara ertelendi. Pandemi sürecinde web üzerinden gerçekleştirilen konferansların en büyüğünü gerçekleştirmek için vestibüler tıp konusunda dünya çapında bir zirve planladık. Hindistan ve yakın bölgesindeki ülkelerin denge bozuklukları konusunda ihtiyaçlarını gözlemlediğimiz için zaman bakımından Orta ve Batı Asya ülkelerine odaklandık. Alanında uzman dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları katılım sağladığı bu zirvede vestibüler tıp alanında gündemde olan sıcak konuları bilimsel program çerçevesinde işledik." dedi.