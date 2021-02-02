Bilim Kurulu Üyesi Taşova: 'Aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir'

Çin'den gelen ‘CoronaVac' aşısı, sağlık çalışanlarının ardından yaş gruplarına göre uygulanmaya devam ediyor. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, mutasyona uğradı ve ülkemizde 17 şehirde 128 kişi mutasyonlu korona virüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dünkü kabine toplantısının ardından aylardır süren kısıtlamaların vaka sayısı düşük illerde kademeli olarak kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının uygun olduğunu söyleyerek, “Bu kaçınılmaz ama kısıtlamaların kaldırılırken verileri takip ederek kaldırılması uygun. Kısıtlamaların vaka sayılarındaki azalmasına etkisini gördük. Daha öncede kısıtlamada vaka sayısının arttığını da gördük. Aşılamada istediğimiz düzeye daha tam ulaşamadığımız için o nedenle bu tür kısıtlamaları kaldırırken daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha henüz toplumun önemli kısmı aşılanmadı. Bu aşılamalar olunca tam rahatlama yaşanır” diye konuştu.

“Köy okullarının açılması kararı memnuniyet verici”

Köy okullarının açılacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Köyler zaten insanların iç içe yaşadığı yerler. Alınan bir kararın tüm ülkeye uygulanması çok istenilen sonucu vermiyor. Bu köy okullarının açılmasını ben memnuniyet verici olarak görüyorum. İl Pandemi Kurullarına bölgesel kararların alınmasında daha çok görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde korona virüs aşısı yaptıran 4 bin kişi arasında görülen yan etkileri de anlatan Prof. Dr. Taşova, “Aşılama çalışmaları isteklerle birlikte devam ediyor. Çok da istek var. Özellikle 75 yaş ve altı riskli gruplar var. Bunlar aşıya çok ulaşmak istiyorlar. Aşı geldiği süre içerisinde bu aşılar yapılacak. Yeter ki aşının sürekliliği sağlansın. Onda da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aşıya bağlı lokal yan etkilerin dışında özellikle yüksek tansiyon gördüğümüz kişiler oldu. Yine daha önce de öyküsü olan bir doktor arkadaşımızda yan etkiler oldu. Aşı sonrasında PCR testi pozitif çıkan birkaç arkadaşımız oldu. Onları özellikle Halk Sağlığı Laboratuvarlarına mutasyon var mı yok mu diye gönderdik. Bu tür kişileri de halk sağlığına bildirdik. Onun dışında çok önemli bir şey olmadı. Sadece kendi hastanem için konuşuyorum 4 bin kişiyi aşıladık. Bunlar dışında önemli bir yan etki olmadı” dedi.

“Aşı olan kişi virüs taşıyabilir”

Aşı olan bir kişinin korona virüs taşıyıcı olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Taşova, daha sonra şunları kaydetti:

“Aşılarla yaptığımız şey özellikle vücutta antikor oluşuyor. Bir daha virüse yakalandığında bu antikor seviyesi tekrardan yukarı çıkıyor. Yine de olay belli değil. İnaktif virüs aşılarında hafıza ‘T' hücrelerine baktığımızda orayı uyarmıyor. O yüzden antikor seviyelerinin izlenmesi gerekiyor. Gerek aşı olanlar gerekse virüs geçirenlerin antikor seviyeleri genellikle yavaş düşüyor ama hızlı düşerek de enfeksiyon alabilir. Aşı bize özellikle bulgu olmadan veya hafif bulguyla hastalığı geçirmemizi sağlıyor. Aşının önemi burada. Bu kişilerin virüsü tekrar taşıyabileceği ve özellikle riskli gruplara aktarabileceği anlamına geliyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmeli.”

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

