Bilim ve teknoloji çocukların ayağına gidiyor

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri özel olarak donatılarak adeta mini bir bilim merkezine dönüştürülen Bilim Otobüsü'nü gezdiler. Ayrıca İhlas Koleji öğretmenleri de öğrencilere bilim otobüsünde yer alan akıllı otobüs sistemi, elektrik şebeke sistemi, enerji çeşitleri, kum havuzu, plazma küreleri, artırılmış gerçeklik, geri dönüşüm, enerji testi, rüzgâr ve güneş enerjisi uygulaması gibi deney setlerini tanıttılar.

Öğrencilerimizden yeni projeler bekliyoruz

Otobüste deney yapma fırsatı da bulan öğrenciler Coğrafya dersine uygun konularda öğretmenleri eşliğinde deneyler gerçekleştirdiler. Öğrencilerle birlikte Bilim Hattı otobüsünü gezen İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında yürüttükleri "Sıfır Atık Projesi"ne atıfta bulunarak, “Öğrencilerimize otobüste bulunan geri dönüşüm sistemleriyle çevre bilinci aşılarken, yenilenebilir enerji, artırılmış gerçeklik gibi sistemlerle yeni nesil bilimsel teknolojileri de tanıttık. Onların bu teknolojilere olan ilgi ve meraklarının arttırmayı hedefliyor, ‘Sıfır Atık' projemiz gibi yeni projeler üretmelerini de istiyoruz.” dedi.