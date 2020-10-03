Bilinçli tarım faaliyetleri salgında da devam ediyor

Tarımsal verimliliğin sağlanmasında en önemli girdilerden biri olan bitki besleme sektörünün öncü şirketlerinden GÜBRETAŞ, salgın sürecinde 2020 yılı için belirlediği hedeflerin üzerinde bir performans ortaya koyuyor. Üretim ve ürün sevkiyatlarını sürdürerek yılın ilk yarısında satış miktarlarını geçen yıla oranla artıran şirket, sonbahara yönelik hazırlıklarını yaz aylarında tamamlayarak yeni sezona hızlı bir tempoyla başladı.

“Çiftçilere verdiğimiz sözü yerine getirmeyi sürdüreceğiz”

Şirketin sonbahar tarım sezonuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi veren Genel Müdür İbrahim Yumaklı, “Mart ayında salgın önlemlerinin alındığı hafta kamuoyuna bir açıklama yaparak, ülkemize de yansıyan koronavirüs salgınında sürdürülebilir gıda erişimi için tarımsal üretimin devamlılığına dikkat çekmiş ve bu süreçte çiftçilerimizin tarladaki emeklerinin hasada dönüşmesi için ihtiyaç duyulan her türlü gübrenin temininde herhangi bir kesinti ve aksaklık yaşatmayacağımızı duyurmuştuk. Tarım alanlarında mayısa kadar devam eden ekim-bakım aşamalarında gübre üretim ve sevkiyatlarını sürdürerek, bu sözümüzde durduk. Üreticilerin de GÜBRETAŞ markasına olan güven ve teveccühü sayesinde yılın ilk yarısında operasyonel yönden başarılı sonuçlara ulaştık” dedi.

Şirketin kurum içinde oluşturduğu çalışma ekibi tarafından hazırlanan Enfeksiyonel Hastalıklar Eylem Planı ile salgına karşı erkenden önlem alıp aksiyona geçen ilk şirketlerden biri olduğunu belirten İbrahim Yumaklı, “Bu süreçte tüm çalışanlarımızın ve temasta olduğumuz tüm paydaşlarımızın virüs salgınına karşı alınan tedbirlere titizlikle uymasına ve sağlıklarının korunmasına öncelik verdik. Tüm lokasyonlarımızda gerekli uyarıları ve önleyici ekipmanları tesis ederek salgın risklerinden korunmayı sağladık. Yaz döneminden bu yana da yeni normale geçişle ilgili adımları atarken, virüse karşı tedbirlerimizi aynı hassasiyetle uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Bu vesileyle öncelikle tarıma emek veren üreticileri minnet ve saygıyla anmak gerektiğini belirten Yumaklı, “Üreticiler, bu zorlu dönemde tarımsal üretimi sürdürmek için büyük fedakarlıklar yaptılar. İnsanların evden çıkamadığı günlerde bile tarla, bağ ve bahçelerinde çalıştılar. Hasat zamanı bu fedakarlığın karşılığını almak isteyen üreticilerin birkaç ürün dışında genelde yüzleri güldü. Buğday, arpa, mısır, çay, şeker pancarından bekledikleri geliri elde eden üreticiler, ayçiçeği ve fındık getirisinden ise fazlasıyla memnun oldular. Salgına rağmen meyve ve sebze üreticileri ihracat nedeniyle gelir açısından olumlu bir dönem geçirdiler” sözleriyle yılın ilk sezonunu değerlendirdi.

“Ürün bulunurluğu ve çeşitliliğinde sektör lideriyiz”

Ülkemizde tarımsal üretim faaliyetlerinin hareket kazandığı sonbahar sezonu için gerekli hazırlıkları da yaz aylarında tamamladıklarını söyleyen Yumaklı, “Sonbahardaki ekim sezonu için gerekli üretim ve tedarik planlamalarımızı tamamlayarak, Eylül itibariyle yoğun şekilde Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayi sevkiyatlarına başladık. Sonbaharda çiftçilerin ihtiyaç duyacağı her türlü gübre çeşidinin bulunurluğu ve zamanında tarlaya ulaşması için bize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Hem katı, hem de sıvı-toz gübrelerle sektörün en geniş ürün portföyüne sahibiz. Bu ürünlerimizin içinde bitkiye ve bölgeye özel ürünler de tarımda yüksek verimlik için Türkiye genelindeki çiftçilerin kullanımına sunulmaktadır” dedi.

Üreticiler nezdinde GÜBRETAŞ kalitesine yüksek bir güven duyulduğu için tüm gübre gruplarında yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Yumaklı, bunu karşılayacak üretim ve lojistik aksiyonlarını aldıklarını dile getirerek, “Sektörümüz, pandemi başlangıcından itibaren tedbirlere uyarak bu sancılı süreci başarıyla yönetti. Biz de her türlü kısıttan bağımsız olarak ürün bulunurluğunu sağlama misyonumuz gereği, geçtiğimiz 9 aylık sürede üreticilerin ihtiyaç duyduğu her türlü kimyevi gübreyi sezonunda bulundurup tedarikini sağladık. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda tedarikinin devamlılığı için yılın son çeyreğinde de tüm operasyonel imkanlarımızı seferber ederek, ilkbahar döneminde olduğu gibi çiftçilerimizin gübre ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerimiz de aynı hızla sürüyor”

Şirketin yıllardır tarımsal üreticilere bilinçli gübreleme ve iyi tarım uygulamaları konusunda rehberlik eden çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen İbrahim Yumaklı, “Şirket olarak kuruluşumuzdan beri sürdürdüğümüz tarımsal verimliliği arttırma ve topraklara değer katma misyonu doğrultusunda, ürünlerimizin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarımız ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerimizle de tarıma katma değer sağlıyoruz. Bu çerçevede son yıllarda saha ekiplerimiz Türkiye'nin dört bir yanında üreticilerin arazilerine kadar giderek farklı yöntem ve kanallarla ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti vermektedir. Bilinçli tarımın yaygınlaşması için yaptığımız çiftçi eğitim toplantıları, etkili gübreleme reçetesi oluşturma, mobil uygulama, danışma hatları ve model üretim alanları gibi çalışmalarla her zaman ve her yerde üreticinin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bu yıl Türkiye genelindeki 29 noktada fındıktan ayçiçeğine, patatesten mısıra 17 farklı tarımsal ürün için model üretim alanları kurduklarını hatırlatan Yumaklı, bu deneme arazilerinde üreticilerin yüzünü güldüren hasatlar yapıldığını belirtti. Bu kapsamda ilgili lokasyonlarda Türkiye ve bölge verim ortalamasının üzerinde sonuçlar alındığını belirten Genel Müdür Yumaklı, “Türkiye'nin farklı illerinde belirlenen bazı üreticilerle el ele vererek yaptığımız bu çalışmalarda, ekim öncesinden başlayıp hasada kadar devam eden süreçte GÜBRETAŞ saha ekipleri tarafından arazideki bitkinin gelişimi her adımda yakından takip edildi ve üreticiyle danışmanlık verildi” diyerek, bu uygulamalar sayesinde bilinçli ve dengeli gübrelemenin üreticiler arasında yaygınlaşmasını sağladıklarını vurguladı.

“Salgın döneminde danışma kanallarına ilgi katlanarak arttı”

GÜBRETAŞ'ın yaygın saha faaliyetlerinin yanı sıra uzun süredir güncel teknolojinin imkanlarını kullanarak da üreticilere tarımsal danışmanlık hizmeti verdiğini belirten İbrahim Yumaklı, “Bu kapsamda şirket olarak bilinçli gübrelemeyle ilgili sektördeki ilk mobil uygulamayı ve çağrı merkezi şeklinde işleyen danışma hatlarını hayata geçirip tarımın hizmetine sunmuştuk. Ülkemizde yetiştirilen 50'den fazla tarımsal bitki için ziraat mühendislerimiz tarafından hazırlanmış bitki besleme önerilerini içeren GÜBRETAŞ EGP (Etkili Gübreleme Programı) mobil uygulaması, kolayca cep telefonlarına indirilip her zaman erişilebiliyor. Bilinçli tarımla ilgili video galerisi ve çiftçilerin sorularını paylaşabildiği Uzmana Sorun bölümleri içeren EGP mobil uygulamamız dinamik bir içeriğe sahip. Üretici Danışma Hattı ve Whatsapp Danışma Hattı sayesinde de tarımsal üretimle ilgili sorularını telefon aracılığıyla bize ileten çiftçilerimize, alanında uzman ziraat mühendislerimiz tarafından danışmanlık veriliyor” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yumaklı, koronavirüs nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze iletişimin zorlaşmasıyla tarımsal üreticilerin sosyal medya ve dijital kanalları kullanımının katlanarak arttığına dikkat çekti. Yumaklı, “Salgın döneminde üreticilerin bu dijital kanallarımıza ilgisi geçen yılın aynı dönemine oranla 3 kat arttı. Şirket olarak yıllardır altyapı yatırımı yaptığımız dijital kanalları, bu süreçte etkin şekilde çiftçinin faydasına kullandık. Uzman ziraat mühendislerimiz mart-mayıs döneminde gece yarılarına kadar üreticilere tarımsal üretimle ilgili bilgilendirmeler yaptılar. Saha ekiplerimiz evden çalışma zorunluluğu olduğu dönemlerde bile Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarına ve diğer üreticilerimize programlı şekilde telefonla ulaşıp danışmanlık hizmeti verdiler” dedi.

Bu süreçte bazı eğitim ve bilgilendirme etkinliklerini dijital ortama taşıyarak üreticilere ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, “Sosyal medya hesaplarımızdaki ve Youtube kanalındaki içeriklerimizle çiftçilerin gündeminde olan konularla ilgili yayınlar yaptık. Bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle model üretim alanlarımızın hasat zamanında tarla ve bahçe günü etkinlikleri yapmadık. Ama bunun yerine arazide yapılan ekim süreçlerini ve hasat sonuçlarının video çekimlerini alarak, bu örnek uygulamaları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp dijital ortama taşıdık. Bu içerikler yoğun ilgi görmeye devam ediyor” diye konuştu.

Tüm faaliyetler aynı hızla devam ediyor

Bu yıl küresel salgına rağmen GÜBRETAŞ, çiftçilere yönelik operasyonel faaliyetlerin yanı sıra yatırım çalışmalarını da sene başında belirlenen hedeflere uygun şekilde sürdürüyor. Sektöre değer katacak ve üreticilere sunduğu hizmet kalitesini güçlendirecek tesis yatırımlarını planlanan şekilde gerçekleştirmeye devam eden şirket, bir yandan da Ar-Ge alanında geliştirdiği projelere yeni adımlar ekliyor.

Son yıllardaki operasyonel ve finansal başarısı Borsa İstanbul'daki hisse performansına yansıyan GÜBRETAŞ, 1 Ekim'den itibaren borsadaki şirketler arasında işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek 30 şirketin ortak performansının ölçümlenmesi amacıyla oluşturulan BİST-30 endeksinde işlem görmeye başladı.