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Bilirkişi, artık hukuki yorum yapamayacak

Bilirkişi, artık hukuki yorum yapamayacak
Bilirkişi, artık hukuki yorum yapamayacak

Tüketici hakem heyetlerindeki “bilirkişi” uygulamasında düzenlemeye gidiliyor.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl tüketici hakem heyetleri tarafından alınan 541 bin 770 karardan 119 bin 429'unda, bilirkişi görevlendirmesi yapıldığını ancak uygulamada bazı aksaklıklar olduğunu tespit eti. Mevcut durumun hâlihazırda ihtiyaçları karşılayamadığı, “bilirkişilik” uygulamasıyla “tüketici hakem heyeti” uygulaması arasında birlik olmadığı saptandı. Yeni yapılan düzenlemeyle; bilirkişiler artık raporlarında hukuki değerlendirmelerde bulunmayacak. Bilirkişilik görevi başkasına devredilemeyecek ve öğrenilen sırlar, görev sona erdikten sonra kimseyle paylaşılmayacak. Bu kişiler internet veya başka bir mecra üzerinden reklamlarını yapamayacak. Bilirkişiler ilk defa listeye girdiklerinde belirlenen yemini edecek.

Türkiye Gazetesi
 

 

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