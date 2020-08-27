Bilişim 500'de mobil uygulamalar kategorisinin lideri değişmedi

Toplamda 1 milyonu aşkın cihaz sayısı ve 100 binin üzerindeki müşteri referansı ile Türkiye'de alanında pazar lideri olan şirket, BThaber tarafından gerçekleştirilen ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye-2019 Araştırması'nın sonuçlarının açıklandığı Bilişim 500 Ödül Töreni'nde, Mobil Uygulamalar kategorisinde bu yıl da ödül alarak üst üste 7. kez birinci seçildi. Şirket ayrıca bu yıl verilen ‘Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri' kategorisinde, ‘Yılın Türkiye Merkezli Üretici, IoT ve M2M Kategori'sinde lider oldu.

Şirket olarak, aldıkları ödüllerin motivasyonlarını arttırdığını dile getiren Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal “Bu yıl 1 milyonun üzerinde cihaz sayısıyla rekor kırarak, dünya küresel araç takip sistemi pazarında lider olma hedefine bir adım daha yaklaştık. Bilişim 500'de aldığımız ödüller, yenilikçi yaklaşımımız, hizmet kalitemiz ve yeni ürünlerimizle dünya pazarlarında tercih edilen bir marka olma yolculuğumuzda bize değer katıyor. Özellikle, bu yıl ‘Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri' kapsamında aldığımız IoT ve M2M kategori liderliği ödülü, geldiğimiz noktayı ve ülkemize sağladığımız faydayı ortaya koyması açısından bizim için önemli bir gurur kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde kendi teknolojimizle araç takip ve filo yönetim sistemlerinin yanı sıra takip sistemleriyle entegre sektörel IoT çözümleri geliştirip üretmeye ve ülkemizi global pazarlarda başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

