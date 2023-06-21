Bilişim firması Grid Group'un kurucusu Murat Teksöz kimdir?

Murat Teksöz, 26 Haziran 1981 tarihinde, Zeliha-Mehmet Teksöz çiftinin oğlu olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Üç kardeşi bulunan Teksöz, evli ve iki çocuk babası. Babasının emniyet mensubu olması sebebi ile Türkiye'nin birçok ilinde ikamet eden Teksöz, ilkokulu Kars Halit Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Şehit Mahmut Söylemez Gaziantep Ortaokulu'nda, liseyi de Gaziantep Mehmet Rüştü Üzel Anadolu Teknik Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'nde tamamlayan Teksöz, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerini biliyor.

17 YAŞINDA ALMANYA MENŞELİ PERAKENDE DEVİNDE BİLGİ İŞLEM UZMANI OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Teksöz, henüz 9 yaşında bir ilkokul öğrencisiyken, babasının tavsiye ve telkinleriyle yaz aylarında elektro mekanik ve bobinaj konularında önce Ordu, daha sonra Gaziantep'in ileri gelen ustalarının yanında uzun yıllar çalıştı. Lise eğitimine Elektrik Elektronik Bölümü'nde başladıktan sonra da aldığı derece sayesinde ilk kez açılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü'ne geçiş hakkı elde etti ve bölümünü başarıyla tamamladı. Bu süre zarfında o yıllarda dünyanın en güçlü yazılım geliştirme dillerini öğrenip çeşitli oyun teknolojileri ve endüstriyel yazılımlar geliştirdi. Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü başarıyla bitiren Murat Teksöz, henüz 17 yaşındayken dünyanın en büyük perakende holdinglerinden biri olan Almanya menşeli Metro-AG Holding'de bilgi işlem uzmanı olarak çalışmaya başladı ve o yıllarda Alman mühendisler ile çalışarak üst düzey teknoloji eğitimleri aldı. Bu pozisyonda 2 yıllık bir kariyerin ardından, teknik bilgi ve göstermiş olduğu performans sayesinde yine aynı holdingde 19 yaşında bilgi işlem müdürlüğü pozisyonuna terfi etti.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLMA HEDEFİYLE YOLA ÇIKTI

Murat Teksöz, 2000'li yılların başında Oracle ve Microsoft'un İstanbul'daki eğitim merkezlerinde Oracle veri tabanı, felaket kurtarma merkezleri, performans tuning, PL/SQL, veri kurtarma ve TCP/IP network eğitimleri aldı. 2002 yılında Türkiye'nin en iyi veri tabanı ve karar destek sistemleri uzmanlarından biri olma hayalini gerçekleştirmek üzere İzmir'de faaliyet gösteren ve Türkiye'nin tüm illerine sağlık sektörü üzerine yazılım servisleri sunan güçlü bir yazılım şirketinde veri tabanı ve iş zekâsı bölüm yöneticisi olarak göreve başladı. Bu süreçte Türkiye'deki 300'ün üzerinde hastanede veri tabanı kurulumu, veri aktarımı, Sağlık Bakanlığı E-Sağlık Projesi Karar Destek Sistemi Mimarisi'nin altyapısı gibi konularda görev alan Teksöz, Oracle Global'de gönüllü beta tester faaliyetlerini sürdürdü. Teknoloji hakkında birçok makale yazdı ve İzmir'deki çok sayıda üniversitede Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine eğitimler verdi. Kariyer hayatıyla üniversite eğitimini eş zamanlı tamamlayarak Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'nden mezun oldu.

ORACLE KARİYERİNİN ARDINDAN KENDİ ŞİRKETİ GRID'İ KURDU

Murat Teksöz, 2007 yılının sonunda dünyanın en büyük kurumsal yazılım şirketi olan Amerika merkezli Oracle'da Partner Migration Center uzmanı olarak görev aldı. Bu görev kapsamında birçok ülkede eğitimlere, seminerlere ve projelere imza attı ve 2009 yılında Oracle tarafından İstanbul Kınalıada'da gerçekleştirilen organizasyonda kendi alanında ‘En Başarılı Çalışan' ödülünü aldı. Oracle kariyerinin ardından 2010 yılında sıfır sermaye ile kendi şirketi Grid'i kurdu. Henüz ekibi olmayan Teksöz, o yıllarda bizzat kendisi Türkiye, Azerbaycan ve İtalya'daki telekom şirketlerine veri tabanı danışmanlığı vermeye başladı. Akabinde 2010 yılında Kayseri Teknopark'ta AR-GE şirketini kurarak kısa zamanda Türkmenistan E-Sağlık Projesi'nin 1. fazında ana yüklenici olarak ilk yurt dışı teknoloji ihracatını hayata geçirdi. Bu projeyle birlikte Aşkabat'taki 40'tan fazla hastanede, ulusal düzeyde tek bir yazılımla çalışan kendi markası olan openHIS e-sağlık sistemini hayata geçirdi. Ayrıca vatandaşlara dijital çipli kart sağlanarak tüm sağlık işlemleri, eczane reçete işlemleri, evde bakım süreçleri bu sisteme dahil edildi. Aynı süreçte Murat Teksöz, Türkiye'den Amerika'ya ilk kez yazılım teknolojisi ihraç edebilme başarısını göstererek New York Tekstil Borsası'na teknoloji ihraç etti. Sağlık sektöründeki teknoloji ihracatına Türkmenistan projesini referans göstererek Azerbaycan askeri hastanelerine yönelik de proje geliştirdi ve farklı bir ülkeye daha yazılım ihracatı sağlamış oldu. Takip eden aylarda ise Teksöz, 1. fazda gösterdiği başarılardan ötürü 2014 yılında Türkmenistan E-Sağlık Projesi'nin 2. fazını alarak beş vilayetin tamamında dijital sağlık çözümlerinin sağlayıcısı oldu.

BAŞARISINI DÜNYAYA TAŞIDI 22 ÜLKEYE PROJE ÜRETTİ

Başarılı iş insanı, uluslararası deneyimini Suudi Arabistan Milli İstihbarat Teşkilatı veri merkezi kurulumu, Lübnan Beyrut Arap Üniversitesi'nde dijital sağlık, Irak Merkez Bankası'nda IT altyapı danışmanlığı, Cibuti'de dijital sağlık dönüşümü, KKTC Tapu'da dijital dönüşüm, Katar Doha Bank'ta veri merkezi kurulumu, KKTC'de aşı bilgi sistemi, Rusya St. Petersburg Proje Yönetimi, Kazakistan'da ERP sistemi gibi farklı projelerle 22'den fazla ülkeye taşıdı. Türkiye'de ise dünyanın en büyük 10 mega projesi arasında yer alan 3. Boğaz Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, İstanbul 3. Havalimanı, Marmaray ve Avrasya Tüneli, Şehir Hastaneleri, Bilişim Vadisi gibi 200'ün üzerinde projede yerli ve yabancı birçok firmaya proje yönetimi ürünleri ve planlama çözümlerinin yanı sıra 500'den fazla projede sistem entegratörü olarak hizmet sundu. Pandemi sürecinde tüm dünyada değişen ticaret modelini göz önüne alarak, yapay zekâ temelli e-ticaret ve dijital tarım gibi çözümler geliştirip Türkiye merkezli olmak üzere Orta Doğu (Merkezi Dubai)-Avrupa (Merkezi Almanya) ve Afrika (Merkezi Ghana) uydu ofisleriyle beraber dijital dönüşüm süreçlerine yeni ürünler ve metotlar kazandırdı. Teksöz, teknoloji şirketlerinin yanı sıra istihdam amaçlı sağlık, turizm ve ulaşım gibi farklı sektörlere de yatırım yaptı. İş hayatının yanında “Tarih bilmek problem bilmektir” bakış açısıyla bu alana özel ilgi duyan Teksöz, Osmanlı İlim İrfan Vakfı'nda gönüllü faaliyetlerde bulunmuş ve aynı zamanda Yunan Türkolog olan Dimitri Kitsikis ile Osmanlı-Yunan tarihi hakkında Osmanlı arşivlerini inceleyerek araştırmalar yapmıştır. Sanat camiasında ise verdiği desteklerle adından söz ettiren Teksöz, Türkiye'deki bir kısım projenin hayata geçmesi noktasında çalışmalar yürütmüş ve yine 2015 yılında EtnoSpor Göçebe Oyunları kuruluş faaliyetleri için Kırgızistan'da temaslara katılmıştır.

ÖDÜLLER

- Murat Teksöz, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından pandemi sürecinde Aşı Bilgi Sistemi'nin kurulması konusunda gönüllülük esasıyla gösterdiği çabalarla ödüle layık görüldü.

- Uluslararası PY şirketi tarafından Teksöz'e Türkiye ve Orta Asya'nın En Başarılı Proje Yönetimi Ödülü verildi. Ödül, iş adamına Frankfurt'ta takdim edildi.

- 2011 yılında KKTC Türk Büyükelçiliği, tapuda dijital dönüşüm projesinde gönüllülük esasıyla verdiği hizmet nedeniyle teşekkür ödülü sundu.

- 2009 yılında Oracle Türkiye'nin en başarılı personeli seçildi.

- 2004'te Oracle Certified Associate, 2005'te Oracle Certified Professional, 2006'da Oracle 11g Beta Tester'ı alma hakkı kazandı.

KATILDIĞI SEMİNER VE ETKİNLİKLER

- OpenWorld - San Francisco - 2007 ve 2011

- Project Planning and Management - Frankfurt - 2013

- Digital Banking - Dubai - 2018

- E-Payment Systems - Amsterdam - 2023

- E-Health Digital Hospital - Antalya - 2015

Murat Teksöz, katıldığı fuarların yanı sıra Türkiye ve farklı birçok ülkede Grid Group olarak etkinlik ve konferans düzenledi.

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