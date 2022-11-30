Bilişim ihracatında firmalara tam destek

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality programı YTÜ Yıldız Teknopark Davutpaşa kampüsünde düzenlendi. Bilişim sektöründe ihracatın arttırılmasının hedeflendiği programa YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve YTÜ Yıldız Teknopark şirketleri de katılım sağladı. Ticaret Bakanlığı Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Hürol Karlı, toplantıda firmalara destek programlarını anlattığı bir sunum yaptı. Firmalar için “İhracata Hazırlık Destekleri, Pazarlama Destekleri ve E- Turquality Programı”nı hazırladıklarını belirten Hürol Karlı, “Yazılım sektörü, bilişim hizmetleri, blok zincir, telekomünikasyon, 5G, dijital oyun gibi alanlarda faaliyet gösteren tüm şirketlere destek sunuyoruz” dedi.

Toplantıda bilişim sektörüne yönelik bazı hedef ülkelerin belirlendiği ifade edildi. Türkiye için ürünlerinin ve hizmetlerinin daha cazip olduğu ve daha kolay iş yapılabilecek pazarlar belirlendiği aktarıldı. Bu pazarlara yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde firmalara verilecek destek oranları ise yüzde 10 artırımlı şekilde uygulanacak. Şirketlerin ayrıca yurt dışında bireysel olarak gerçekleştireceği faaliyetlerin yüzde 60'ı destelenecek. Bu destek ise 5 yıl boyunca devam edecek.

Amaç firmanın yurt dışına açılması ve bu yönde desteklenmesi

Destekleri üç aşamada verdiklerini belirten Karlı, “Bu destekler; ihracata hazırlık destekleri, pazarlama destekleri ve E- Turquality programıdır. İhracat ve pazarlama desteklerinden ihracatı olan ya da olmayan bütün firmalarımız yararlanabilir. Herhangi bir şart aranmıyor. Tek beklentimiz firmalarımızın ellerinde ticari bir ürün olmasıdır. Bakanlık olarak görevimiz elinde ürünü olan bir firmanın yurt dışına açılmasıdır. Firmaların yurt dışına yapacağı faaliyetlere yönelik destekler ülke içinde geçerli değil” dedi.

“Destek için şirket kurmaları yeterli”

Uluslararası Pazarlama Ofisi'nin firmalara sundukları yeni bir destek olduğunu kaydeden Karlı, “Şirketlerimiz yurt dışına açılırken, ‘önce ülkeyi tanıyıp daha sonra kadromu büyüteceğim' dediği noktada bu ofislerimiz devreye giriyor. Şu an YTÜ Yıldız Teknopark'ın açmış olduğu Dubai'de bir ofis var. İçerisinde Türk şirketlerimiz yer alıyor. Bütün ofis kiralama, tasarım, dekorasyon gibi giderleri Yıldız Teknopark karşılıyor. Firmalar herhangi bir bürokratik işlemlerde yer almıyor. Bütün süreci Yıldız Teknopark bizimle yürütüyor, şirketler arası görüşmeleri ayarlıyor ve pazarlama giderlerini karşılıyor. Çok faydalı bir ofis. Biz de giderleri destekliyoruz. Şirketlerin sağlaması gereken tek şart ise yurt dışında açacakları ofislerinde yalnızda bir kişi çalıştırmaları ve o ülkede şirket kurmalarıdır” diye konuştu.

Bilişimin Yıldızları programından da bahseden Karlı, “Yıllarca uygulanan bir marka programıydı şimdi ise tamamen bilişim sektörüne yönelik olarak, ülkemizde bilişim firmalarımızın gelişilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve özellikle rekabet gücü olan bilişim sektörüne özgü bir program. Bu programda daha disiplinli bir süreç izliyoruz. Diğer desteklerimizin hepsi bu program için de geçerli. Onların haricinde de bazı desteklerimiz var. Bunlardan ilki stratejik iş planı. Şirketlerimizin yıllık olarak stratejik iş planı yapıyoruz ve güncelleme giderlerini destekliyoruz. Test desteğimiz de var. Yazılımların test giderlerini tamamen destekliyoruz. Bunun haricinde diğer desteklerimiz ise yurt dışı ihale desteği, Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği, yüklenici proje desteği ve veri desteğidir” diye sözlerini sonlandırdı.

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