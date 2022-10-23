Bilişim uzmanları yetişmeye devam ediyor

Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom, şirketler için büyük önem taşıyan bulut bilişim alanında kariyer sahibi olmak isteyen gençler için ‘Bulut Bilişim Kampı' düzenledi. Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi yapılan kampa 48 genç katılarak alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı yakaladı.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, gençlere her alanda çeşitli olanaklar sunduklarını belirterek şöyle konuştu: “Şirket olarak eğitim programlarımız ile potansiyel yeteneklerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin uzmanlaşmak istediği alanlarda kariyerlerine yön verecek şekilde tecrübe sahibi olmaları için çalışarak ülkemize faydalı bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz.”

Kampa katılan gençler, bulut veri merkezleri, dijital dönüşüm, otomasyon, IaaS ve PaaS bulut platformları, açık kaynak teknolojileri, DevOps - GitOps süreçleri gibi konu başlıkları kapsamında 35 farklı eğitmenden 24 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katıldı. Kamp sonunda ise 48 genç, kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak bir eğitim sertifikasının sahibi oldu.

İlk üçe girenler 60 bin TL ödülün sahibi oldu

Geleceğin bulut teknolojileri uzmanları, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterilen performans bakımından değerlendirilerek ödül sahipleri belirlendi. Kamp sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren katılımcılardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verildi.

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