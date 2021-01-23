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Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı

Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı
Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı oldu.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdığını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Microsoft'un kurucu ortağı Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de Covid-19 aşısına uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim adamlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Bill Gates ayrıca aşı olduğu anın fotoğrafını paylaştı.

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