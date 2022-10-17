Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 59 yaşında vefat eden ünlü oyuncu bugün Zincirlikuyu Mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan'ın cenaze törenine Nilgün Belgün, Hamdi Alkan, Yeşim Salkım, İlber Ortaylı, Halil Sezai, Necmi Yapıcı, Melis Babadağ ve çok sayıda kişi katıldı. Kalkavan'ın oyuncu arkadaşları ve sevenleri göz yaşlarına hakim olamadı.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde kalabalık camiinin dışına kadar taştı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına boğulurken, arkadaşları tarafından teselli edildi.

Onur Dursun - Yunus Emre Ayaz



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