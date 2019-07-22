BİLSEM Sınav sonuçları sorgulama 2019| MEB BİLSEM sonuç sorgulama | BİLSEM sonuçları

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte bütün ayrıntılarıyla MEB BİLSEM sınav sonuçlarına dair detaylar...

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BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılması bekleniyordu. Ancak MEB BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar yayınlandığında sitemizde yer alacak. BİLSEM sonuçları http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabiliyor.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.