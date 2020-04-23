BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2020| MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

2020 BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte bütün ayrıntılarıyla MEB BİLSEM sınav sonuçlarına dair detaylar...

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2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konu ile ilgili 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacağı açıklandı.

BİLSEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

MEB'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; ''Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir.

15 Mart 2020 pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ayrıca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren planlanan BİLSEM grup tarama uygulamaları (21-22 Mart, 28-29 Mart, 04-05 Nisan, 11-12 Nisan, 18-19 Nisan) ertelenmiş olup ilerleyen tarihlerde konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır'' denildi.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.