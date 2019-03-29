BİLSEM sınav sonuçları sorgulama|MEB BİLSEM sınav sonuçları

BİLSEM sınav sonuçları açıkladı mı sorusu sınava girmiş olan birçok öğrenci tarafından merak edilen konular arasında yerini alıyor. İşte bütün ayrıntılarıyla MEB BİLSEM sınav sonuçları ve kurumdan yapılan son dakika açıklamaları.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

BİLSEM SONUÇLARININ BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 BİLSEM sınav sonuçları 29 Mart 2019 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler ve velileri sınav sonuçlarına MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 – 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan “gözlem formu” listesiyle aday gösterilmektedir.

MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...



Yukarda yer alan linkten BİLSEM sınav sonuçlarına ve BİLSEM sınav hakkında duyurulara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. MEB tarafından yayınlanacak olan sonuçlar MEB internet sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz.