Bin 152 yataklı konteyner yaşam merkezinde sona doğru: Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 1152 yataklı kamu personelinin kalacağı konteyner yaşam merkezinin kurulum çalışmaları sürüyor. Yaşam merkezi projesinde yatakhaneden yemekhaneye, çamaşırhaneden sosyal alanlara kadar her şey bulunuyor.

Şantiye şefi ve inşaat mühendisi Yetiş Şimşek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geldiklerini belirterek, 4 bloktan oluşan konteyner yaşam merkezinde kamu personelinin kalacağını söyledi.

Deprem bölgesinde 30 gündür çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Şimşek, "Depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla şirket olarak buraya gelmiş bulunmaktayız. Projemiz 4 blok yatakhane, bir blok çamaşırhane ve bir blokta yemekhaneden oluşmaktadır. Aynı zamanda yeşil alanımız ve insanların vakit geçirebileceği alanlarda olacaktır projemizde" dedi.

Şimşek, 1152 kişilik yatak kapasitesini olduğunu belirterek, "Bu şekilde depremden zarar gören vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla buradayız. Kahramanmaraş'taki projemizde kamu personeli kalacak. Bunun haricinde başka projelerimizde olacak bizim. Adıyaman'da da devam etmekte olan projemiz var. Orada da sivil vatandaşlarımız ikamet edecekler" diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.